В чем встречать Новый год – идеи от азербайджанских звезд
Все журналы и модные сайты в преддверии праздника пестрят статьями о том, в чем встречать новый - 2019 год. Советы дают стилисты, астрологи, звезды шоу-бизнеса и fashion-блогеры. Воспользоваться этими советами или же довериться собственному чувству стиля - каждый решает для себя сам. Trend решил поискать отголоски этих модных советов в гардеробе отечественных звезд, передает Day.Az.
Согласно восточному календарю, 2019-й - это год Желтой Земляной Свиньи. Поэтому для встречи нового года прекрасно подойдет весь спектр желтого цвета - золотой, песочный, светло-коричневый, лимонный, горчичный. Наряды в этой цветовой гамме есть у Ройи Айхан, Тунзали Агаевой и Самиры Аллахвердиевой.
Также среди модных советов наряды зеленого, голубого и пепельного оттенков.
Гюнай Ибрагимли и Пярвин Абыева
Модные эксперты рекомендуют не забывать и об аксессуарах - крупные серьги, массивные браслеты, колье могут сделать образ запоминающимся.
Диляра Кязимова и Афаг Гянджали
Многие, по традиции, встречают Новый год дома, в кругу семьи, и поэтому выбирают комфортную одежду.
Сямра Рагимли и Севда Яхъяева
Но если вы хотите стать королевой праздничного вечера, то, конечно, стоит отдать предпочтение красному.
Айгюн Кязымова и Натаван Хабиби
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