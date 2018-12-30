Ильгар Мурадов выступил с акустическим концертом в Баку - ФОТО

"Как человек творческий, я вдохновляюсь любовью и теплотой, что исходят от зрителей, нуждаюсь в них постоянно, везде встречаю добрые глаза и улыбки. Мне кажется, для человека сцены это - наивысшее счастье, и не устаю благодарить Всевышнего за этот подарок судьбы. И каждому артисту желаю испытать такую любовь!", - говорит заслуженный артист Азербайджана Ильгар Мурадов, который выступил с акустическим концертом в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ильгар Мурадов - исполнитель лирических песен, народных композиций и теснифов. Родился 9 ноября 1957 года в Нахчыване. В 1988 году окончил Нахчыванский педагогический институт. С 1982 по 1994 года работал в студии народного артиста, пианиста и композитора Рафига Бабаева. С 1995 года начал сольную карьеру.

Вечер был также приурочен ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году. В концертной программе прозвучали лучшие композиции исполнителя, некоторые из которых были представлены в акустической аранжировке.

"Бог благоволит ко мне - плохие люди обходят меня стороной. Мне грех жаловаться, я счастливый человек - у меня замечательная семья, преданные друзья, любящая публика. А теплые, искренние слова, сказанные в мой адрес, пожелания, доброта и свет, исходящие от зрителей, мне очень дороги и жизненно необходимы - эта энергия помогает мне в жизни, и не только мне, но и моим родным ", - сказал Ильгар Мурадов, концерт которого был встречен овациями и цветами зрителей.

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