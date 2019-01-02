От провинциалки до сердцеедки. Эволюция образов Веры Брежневой

Известная сейчас в Украине и России певица Вера Брежнева и по совместительству новая жена Валерия Меладзе, когда-то именовалась просто: Вера Галушка.

Было это еще до "ВИА Гры". Родилась девушка в небольшом городе Каменское, который раньше назывался Днепродзержинском, где и училась в школе. Семья ее была небогатой. Отец из семьи ушел, осталась мама, которая работала на Приднепровском химзаводе, и еще три сестры. Вере приходилось подрабатывать - после уроков торговать овощами на базаре. Об этих страницах биографии знаменитости мало кто знает.

Брежнева носила очки, короткую стрижку, и особой популярностью у противоположного пола не пользовалась. Это сейчас она настоящая светская львица. Кто бы мог узнать в девушке на фото сегодняшнюю Веру?

После школы будущая певица заочно училась в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта на экономиста, но никогда по специальности не работала.

В 2001 году, в 19 лет, Брежнева родила первую дочь. Она всегда любила своих младших сестер и маленьких детей и не побоялась рано рожать. Но с отцом дочки прожила недолго и в незарегистрированном браке. Поэтому о нём известно немного.

Уже через год Вера получила счастливый билет в жизнь благодаря удачному стечению обстоятельств. Группа "ВИА Гра" гастролировала с концертами по всей стране, и Вера попала на один из них, а потом и на сцену в качестве желающей из зала спеть вместе с группой песню "Попытка № 5".

Она вела себя очень естественно, не скованно, артистично. И ее заметили. Алена Винницкая как раз покидала музыкальный проект, и, чтобы найти ей замену, устроили кастинг. На него пригласили Веру Галушку, и она с успехом его прошла.

Вера стала заниматься вокалом с профессионалами, брать уроки сценической речи, ходить в спортзал. И в целом совершенствовать как свой внешний облик, так и артистические умения.

В "ВИА Гре" Брежнева продержалась четыре года. А потом начала сольную карьеру, стала самостоятельной. Параллельно попробовала себя в роли актрисы и телеведущей. Самыми запоминающимися фильмами, где она сыграла, стали "Любовь в большом городе", "Елки", "Джунгли", "8 лучших свиданий".

В Инстаграме Брежнева ведет дневник, в котором делится со своими поклонниками секретами красоты, хорошей фигуры, роскошных волос и принципами правильного питания.

Также певица занимается общественной деятельностью. Ее благотворительный фонд "Луч Веры" помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. В 2014 году она стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.

Остается пожелать ей сил, энергии и терпения для того, чтобы продолжать плодотворную деятельность. Если тебе тоже нравится Брежнева, делись статьей о ней с друзьями.

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