Звезды, в чьей смерти до сих пор сомневаются

Безумно сложно смириться с гибелью любимого человека, но коварная старуха смерть забирает лучших молодыми и полными сил. Не удивительно, что пламенные почитатели отказываются верить в смерть кумира. Тем более если официальные данные окутаны тайной. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о звездах, в чьей смерти до сих пор сомневаются.

Джими Хендрикс

Фанаты гитариста-виртуоза уверены, что заявление о смерти Хендрикса, в котором говорится, что палачом Джими стала горстка снотворного, - простая байка. Ведь наркотики музыкант принимал чаще, чем брал в руки гитару, при этом угрозы для жизни не было. Поклонники предполагают, что Джими сейчас на Гавайях.

Тупак Шакур

Несмотря на официальный штамп о смерти Тупака, которая наступила от нанесенных пулевых ранений, о слухе, что прах рэпера скурили его друзья, смешав с коноплей, фанаты отказываются верить в кончину кумира. В доказательство они приводят видео и фотографии людей, похожих на Шакура.

Курт Кобейн

Согласно официальным данным, Кобейн застрелился из охотничьего ружья в оранжерее собственного дома, предварительно "вкачав" в себя убийственную дозу героина. Поклонники рок-идола утверждают, что после не раз видели Курта. Другие с легкостью в это верят, ведь результаты вскрытия тела не были представлены.

Мэрилин Монро

Фанаты Мэрилин Монро тоже отказываются верить в самоубийство секс-символа, а пресса только подливает масла в огонь. Например, в 2001 году инсайдеры трубили, что бывший агент ЦРУ выследил красотку, которая, по его словам, инсценировала смерть, чтобы выпутаться из политической интриги.

Элвис Пресли

Поклонники короля рок-н-ролла "встречают" кумира почти в каждой точке мира. Кстати, последний раз его видели на празднике в честь 82-ого дня рождения рок-легенды. К слову, почти треть населения США не верит в смерть Пресли.

Майкл Джексон

Сразу же после гибели Джексона все, кому не лень, заговорили о том, что все это - инсценировка, чтобы спастись от разорения. Доказательства для разжигания споров на эту тему появляются год за годом. Например, недавно живого певца поклонники заметили на видео со свадьбы племянника звезды.

Виктор Цой

Смерть Цоя стала не только ударом для фанатов, но и загадкой для друзей - все утверждали, что Виктор был всегда сконцентрированным, и отказывались верить в то, что он мог заснуть за рулем. В свою очередь фанаты "ловят" Цоя по всей России и напоминают о том, что фото разбитой машины кумира так и не "всплыло".

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