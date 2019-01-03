Как азербайджанские звезды провели новогодние праздники - ФОТО

Новогодние праздники позади, и самое время взглянуть на то, как праздничные дни провели азербайджанские звезды. Day.Az со ссылкой на Trend предлагает читателям посмотреть фотоотчеты отечественных звезд о том как они провели новогодние каникулы.

Телеведущий и режиссер Ранар Мусаев вместо того, чтобы дарить подарки, сам "притворился" презентом. "В гостях у родителей. Они говорят: "ты лучший подарок". Вот я и лег под елку...", - подписал шуточную фотографию ведущий, которой поделился на своей странице в Instagram.

Все мы родом из детства, а в детстве в первые дни Нового года мы обязательно посещали праздничные елки и представления. Азербайджанская поэтесса, автор и участник многих молодежных проектов Захра Бадалбейли несмотря на то, что вышла из детского возраста, с большим удовольствием в праздничные дни посмотрела семейное мега-шоу "Джыртдан в мире сказок".

Согласно восточному календарю, 2019-й - это год Желтой Земляной Свиньи. Дома у народного артиста, актера Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Сафы Мирзагасанова огромная коллекция игрушечных и сувенирных "хрюшек". А все потому, наверное, что актер тоже родился в год Свиньи. Кстати, 27 июня любимец зрителей отметит юбилей, но, до именин еще есть время, а пока актер наслаждается Новым годом!

31 первого января многие из нас "держат" аппетит до праздничного ужина, чтобы досыта наесться столичного салата и других вкусностей. А вот певец Замиг Гусейнов видимо придерживается другого правила - "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу...". Мы не знаем, каким был новогодний ужин исполнителя, зато последний завтрак уходящего 2018-го года у Гусейнова был по-настоящему сытным.

Есть такая примета - как Новый год встретишь, так его и проведешь. Судя по фотоотчету в социальных сетях, телеведущий Салех Багиров все предпраздничные дни провел на работе, участвуя в съемках новогодних музыкально-развлекательных программ. И если примета верна, то в 2019 году на радость поклонникам Багирова, они будут видеть любимого ведущего в телеэфирах еще чаще.Мы только надеемся, что Дед Мороз и Снегурочка не будут сопровождать телеведущего круглый год.

В новогоднюю ночь заслуженная артистка Севда Алекперзаде "оделась" не только в хорошее настроение, но и наряд, цвет которого по советам астрологов подходит для встречи Нового года. В этом году модные эксперты и звездочеты рекомендовали встретить год Желтой Земляной Свиньи в нарядах желтого, синего и зеленого оттенков. Алекперзаде отдала предпочтение зеленому, и выглядела великолепно.

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