Иван Ургант побрился налысо - ФОТО

3 января 2019 20:21

Российский телеведущий Иван Ургант встретил Новый год, побрившись налысо. Фотография новой прически, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, опубликована в его инстаграме.

В посте ведущий разместил снимок, на котором показал голубой велосипед, который ему подарила его супруга.

"Представляете, ждал меня под елкой...", - написал Ургант.

На фотографии у ведущего новая прическа.

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