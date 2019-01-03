Иван Ургант побрился налысо - ФОТО

Российский телеведущий Иван Ургант встретил Новый год, побрившись налысо. Фотография новой прически, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, опубликована в его инстаграме.

В посте ведущий разместил снимок, на котором показал голубой велосипед, который ему подарила его супруга.

"Представляете, ждал меня под елкой...", - написал Ургант.

На фотографии у ведущего новая прическа.