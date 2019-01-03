Иван Ургант побрился налысо - ФОТО
3 января 2019 20:21 66
Российский телеведущий Иван Ургант встретил Новый год, побрившись налысо. Фотография новой прически, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, опубликована в его инстаграме.
В посте ведущий разместил снимок, на котором показал голубой велосипед, который ему подарила его супруга.
"Представляете, ждал меня под елкой...", - написал Ургант.
На фотографии у ведущего новая прическа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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