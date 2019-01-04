Эда Ширана обвинили в плагиате
Британский музыкант Эд Ширан обвиняется в плагиате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, он якобы частично скопировал песню Марвина Гэя "Let's Get It On" в своей композиции "Thinking Out Loud".
В результате инцидента было назначено разбирательство. Подчеркивается, что судья не принял доводов Ширана о том, что музыкальные работы не так сильно похожи.
"Помимо определенного сходства между элементами двух композиций, надо отметить, что обычный слушатель может принять эстетический облик этих двух песен за одно и то же", - говорится в постановлении.
Как отмечается, судья отклонил ходатайство музыканта об упрощенном порядке судебного разбирательства.
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