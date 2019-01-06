В США объявят лауреатов премии "Золотой глобус"
В Лос-Анджелесе в воскресенье пройдет 76-е ежегодное вручение премии "Золотой глобус. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Фаворитом в нынешнем году иностранные кинокритики считают мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась" - рассказ о любви исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы, а также ленту "Богемская рапсодия" о группе Queen.
Конкуренцию этим фильмам могут составить "Черный клановец" и "Если Бил-стрит могла бы заговорить". На награду может претендовать также фильм "Черная пантера".
Наиболее предпочтительные шансы на получение награды в номинации "Лучший иностранный фильм", - у драмы "Рома" Альфонсо Куарона (Куарону также прочат приз за лучшую режиссерскую работу). Российская картина "Человек, который удивил всех" и фильм "Довлатов" в число номинантов не попали.
Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора, сообщает ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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