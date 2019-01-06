10 бешено популярных актеров, которых больше никто не хочет снимать - ФОТО

Загубить карьеру актера может не только неудачный фильм, но и скверный характер. Алкоголь, наркотики и грубость на съемочной площадке поставили крест на карьере некогда востребованных актеров и актрис. Day.Az со ссылкой на gubdaily.ru предлагает вспомнить, кого из известных в прошлом актеров мы теперь редко видим в кино.

Шайа ЛаБаф

Шайа ЛаБаф стал популярным актером благодаря роли в фантастическом боевике "Трансформеры" в 2007 году. Актеру прочили большое будущее в мире кино, но сам ЛаБаф сделал все, чтобы карьера не состоялась. Во время съемок фильма "Самый пьяный округ в мире" он напивался. Затем его уличили в плагиате сюжета для своего фильма, а также не раз был арестован за хулиганство.

Чарли Шин

В 1980-х - начале 90-х Чарли Шин был звездой, фильмы с его участием быстро набирали популярность. Однако вскоре из-за увлечения алкоголем и наркотиками Чарли перестал получать предложения от режиссеров. Ситуация изменилась в 2003 году, когда Шин получил роль в сериале "Два с половиной человека". Актеру удалось задержаться на восемь сезонов, но в итоге контракт с ним все же расторгли, не выдержав оскорблений Чарли в адрес создателей проекта. Сейчас актера редко можно увидеть на экране.

Уэсли Снайпс

Благодаря трилогии "Блэйд" Уэсли Снайпс стал звездой мировой величины и одним из самых востребованных актеров в Голливуде. По словам коллег, во время съемок фильма Уэсли вел себя надменно и спорил с режиссером Дэвидом Гойером. В 2008 году актер был приговорен к реальному сроку в исправительном учреждении за неуплату налогов на протяжении трех лет. С тех пор Уэсли редко можно увидеть в кино.

Линдси Лохан

В юности Лохан была одной из самых популярных актрис Голливуда. Фильмы "Ловушка для родителей" и "Чумовая пятница" с ее участием стали хитами. Однако чем старше становилась Линдси, тем чаще можно было увидеть ее пьяные выходки. В итоге звезда пропала с экранов.

Новую роль Линдси получила в 2012 году. Она сыграла Элизабет Тейлор в телевизионном фильме "Лиз и Дик". Однако критики и телезрители фильм не оценили. Теперь Линдси практически не снимается в кино, ее изредка можно увидеть на телевидении.

Кэтрин Хайгл

Популярность молодой Кэтрин принесла роль в сериале "Анатомия страсти". На съемочной площадке она постоянно критиковала работу продюсера и сценариста, уже тогда получив славу "проблематичной" актрисы.

В 2007 году она все же появилась на большом экране в фильме "Немножко беременна". Однако сразу после выхода картины заявила, что режиссер фильма выставляет женщин стервами, и начала целую травлю создателя картины.

Микки Рурк

В 1980-х Микки Рурк снялся в популярных мелодрамах "9 ½ недель" и "Дикая орхидея", чем завоевал любовь зрителей. Актер выбирал роли самостоятельно и принимал участие только в "настоящем кино". Однако в начале 2000-х он практически пропал с экранов.

В 2008 году актер вернулся на экраны с фильмом "Рестлер". Зрители были шокированы изменившейся внешностью Рурка. Актер и сам неоднократно признавался, что потерял свою внешность. После скандала с Marvel он все реже снимается в кино. Актер назвал популярные комиксы бессмыслицей.

Василий Степанов

После оглушительного успеха в фильме "Обитаемый остров" Василий пропал с экранов. Актер ходил на пробы, но ни в один проект его не звали. Спустя несколько лет неудач актер выпал из окна, но, к счастью, остался жив. В кино Степанов больше не снимался.

Алексей Панин

Актер также снимался в фильме "Обитаемый остров", правда, роль у него была второстепенная. Алексей Панин уже давно не появлялся на большом экране, однако на ток-шоу с очередным скандалом 40-летний Панин попадает по несколько раз в год.