Популярная певица уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес

Британская певица, обладательница премии "Оскар" и пяти премий "Грэмми" Адель, которая еще в 2017-м намекнула на завершение гастрольной карьеры, кажется, настроена решительно. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает издание The Sun, исполнительница решила уйти со сцены и уже даже подала заявку на добровольную ликвидацию своего музыкального бизнеса. Знаменитость призналась, что не уверена, что когда-нибудь снова выступит вживую.

Согласно отчетам, поданным в феврале прошлого года, Адель заработала 142 миллиона фунтов стерлингов, выступая со своим шоу с 2016 по 2017 год. За это время звезда отыграла 121 концерт в своем туре Adele Live, в котором приняли участие более 1,5 миллионов человек по всему миру.

Певица не раз признавалась, что гастроли не доставляют ей удовольствия, а причина, по которой она организовала тур, были поклонники. Сейчас же артистка хочет сосредоточиться на воспитании своего сына Анджело, которого родила 19 октября 2012 года.

Напомним, что несколько месяцев назад Адель возглавила рейтинг самых богатых британских звезд моложе 30 лет. Певица заработала 187,5 миллионов долларов.