Знаковые платья, вошедшие в историю

Правильное платье может сделать карьеру. Неправильное может сделать заголовки. Но скандальное платье, как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, может сделать и то, и другое.

Они вызывали споры, вдохновляли и будоражили умы. 11 знаковых нарядов, которые, возможно, являются самыми узнаваемыми в истории: от незабываемых кинообразов до скандальных платьев с красных ковровых дорожек.

Образ Риты Хэйворт в фильме "Гильда" - один из самых известных в кино. Черное обтягивающее платье из атласа с бантом и откровенным разрезом было создано модельером Жаном Луи. Это был 1946 год, и откровенный танец героини даже окрестили "стриптизом". В знаменитой сцене Рита всего лишь медленно снимала перчатку, а мужчины уже сходили с ума от такой откровенности.

Сейчас почти никто не вспомнит, о чем был фильм "Зуд седьмого года", но иконический образ Мерилин Монро в белом развевающемся коктейльном платье является одним из самых известных в мировом кинематографе. Поговаривают, что для мужа актрисы, бейсболиста Джо Ди Маджио, присутствовавшего на съемках, эта сцена стала последней каплей, и он подал на развод.

Другое знаменитое платье Мерилин было создано Жаном Луи для особенного случая - дня рождения Джона Кеннеди. 1962 год, вечер, огромный стадион, градус напряжения зашкаливает, и тут на сцену выходит она в полупрозрачном платье, усыпанном кристаллами, и выдыхает: "Нappy Birthday, Mr President...". Сейчас знаменитое платье является музейным экспонатом стоимостью в $5 млн Костюм, возможно, самой известной первой леди США, Жаклин Кеннеди, вошел в историю как траурный. Именно в нем она была в тот роковой день 22 ноября 1963 года, когда Джона Кеннеди убили. Розовый твидовый костюм от Chanel хранится в Национальном архиве США, он до сих пор запачкан кровью президента.

Самое провокационное платье французского кинематографа было надето на Мирей Дарк в фильме "Высокий блондин в черном ботинке". Абсолютно закрытое спереди платье с длинными рукавами и максимально открытой спиной от дизайнера Ги Лароша произвело впечатление не только на зрителей, но и на самого режиссера и всю съемочную площадку. Сейчас оно хранится в Лувре.

Золотое бикини, в котором появляется Керри Фишер в одном из эпизодов "Звездных войн", - это своего рода сексуальный фетиш. Купальник до сих пор является одним из самых популярных костюмов среди участников Comic-Con и предметом споров среди феминисток. Сама актриса ненавидела "рабский" наряд Леи за его чрезмерную откровенность, но именно поэтому он и стал культовым.

При упоминании имени Шэрон Стоун первое, что приходит на ум, - точно не образы с красных дорожек. Минималистичное белое платье ее героини из фильма "Основной инстинкт", в котором она появляется на допросе в полицейском участке, входит во все списки самых запоминающихся кинонарядов.

Леди Гага пришла на церемонию музыкальных наград MTV Video Music Awards 2014 в платье из настоящего мяса, спроектированном Франком Фернандесом. Мясное платье было сразу же охарактеризовано как "наиболее вопиющий момент моды" вечера. Особенно резко раскритиковала платье организация "PETA".

В 2014 году на церемонии CFDA Рианна появилась в "голом платье" от Adam Selman, расшитым 230 тысячами кристаллов Swarovski. И ко всему прочему певица по привычке решила обойтись без бюстгальтера. Наряд Рианны был очень похож на знаменитое платье Мэрилин Монро, которое она надевала, когда пела "Happy birthday, Mr. President" Джону Кеннеди.

Американская топ-модель Белла Хадид появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля 2016 года в очень откровенном платье с разрезом выше бедра от Alexandre Vauthier. При подъеме по ступенькам наряд Беллы внезапно распахнулся, обнажив бедра и нижнее белье.