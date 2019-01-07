Названы все победители кинопремии "Золотой глобус 2019"

В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января проходит церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Звезды появлялись на красной дорожке, как грибы после дождя. Голливудские красотки блестали в своих роскошных платьях, а мужчины - в костюмах и смокингах. Итак, представляем первых лауреатов 76-й церемонии "Золотой глобус", которую, ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении.

Мультфильм "Человек-паук: Вокруг Вселенной" победил в номинации "Лучший анимационный фильм". А вот Кристиан Бэйл признан лучшим комедийным киноактером, сыграв бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть".

В категории "Лучший киноактер второго плана" победил Махершала Али за роль в фильме "Зеленая книга". Реджина Кинг признана лучшей киноактрисой второго плана за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Фильм "Зеленая книга" получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Вполже ожидаемо Леди Гага разделила премию с Марком Ронсоном за лучшую песню к фильму. Ею стал хит A Star Is Born, записанный к картине "Рождение звезды". Лучшим драматическим телесериалом назван "Американцы". Лучшим драматическим телеактером стал Ричард Мэдден, исполнивший главную роль в сериале "Телохранитель".

Лучшей драматической телеактрисой названа Сандра О за исполнение главной роли в сериале "Убивая Еву". Сандра О была одной из ведущих церемонии "Золотой глобус-2019".

Полный список победителей выглядит так: