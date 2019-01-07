Названы все победители кинопремии "Золотой глобус 2019"

7 января 2019 09:01

В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января проходит церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Звезды появлялись на красной дорожке, как грибы после дождя. Голливудские красотки блестали в своих роскошных платьях, а мужчины - в костюмах и смокингах. Итак, представляем первых лауреатов 76-й церемонии "Золотой глобус", которую, ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении.

Мультфильм "Человек-паук: Вокруг Вселенной" победил в номинации "Лучший анимационный фильм". А вот Кристиан Бэйл признан лучшим комедийным киноактером, сыграв бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть".

В категории "Лучший киноактер второго плана" победил Махершала Али за роль в фильме "Зеленая книга". Реджина Кинг признана лучшей киноактрисой второго плана за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Фильм "Зеленая книга" получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Вполже ожидаемо Леди Гага разделила премию с Марком Ронсоном за лучшую песню к фильму. Ею стал хит A Star Is Born, записанный к картине "Рождение звезды". Лучшим драматическим телесериалом назван "Американцы". Лучшим драматическим телеактером стал Ричард Мэдден, исполнивший главную роль в сериале "Телохранитель".

Лучшей драматической телеактрисой названа Сандра О за исполнение главной роли в сериале "Убивая Еву". Сандра О была одной из ведущих церемонии "Золотой глобус-2019". 

Полный список победителей выглядит так:

  • Лучший драматический фильм: "Богемная рапсодия"
  • Лучшая комедия или мюзикл: "Зеленая книга"
  • Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"
  • Лучшая мужская роль (драма): Рами Малек, "Богемная рапсодия"
  • Лучшая мужская роль (комедия): Кристиан Бэйл, "Власть"
  • Кристиан Бэйл
  • Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"
  • Лучшая женская роль (драма): Гленн Клоуз, "Жена"
  • Лучшая женская роль (комедия): Оливия Колман, "Фаворитка"
  • Лучшая женская роль второго плана: Регина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
  • Оливия Колман
  • Лучший сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли, "Зеленая книга"
  • Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: через вселенные"
  • Лучший саундтрек: Shallow, "Звезда родилась"
  • Лучший иностранный фильм: "Рома", Мексика
  • Лучший телевизионный сериал (драма): "Американцы"
  • Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): "Метод Комински"
  • Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, "Телохранитель"
  • Ричард Мэдден
  • Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, "Убивая Еву"
  • Лучший актер сериала (комедия): Майкл Дуглас, "Метод Комински"
  • Лучшая актриса сериала (комедия): Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
  • Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ: Патриция Аркетт, "Побег из Даннеморы"
  • Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, "Острые предметы"
  • Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
  • Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, "Очень английский скандал"
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