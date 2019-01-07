Названы все победители кинопремии "Золотой глобус 2019"
В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января проходит церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Звезды появлялись на красной дорожке, как грибы после дождя. Голливудские красотки блестали в своих роскошных платьях, а мужчины - в костюмах и смокингах. Итак, представляем первых лауреатов 76-й церемонии "Золотой глобус", которую, ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении.
Мультфильм "Человек-паук: Вокруг Вселенной" победил в номинации "Лучший анимационный фильм". А вот Кристиан Бэйл признан лучшим комедийным киноактером, сыграв бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме "Власть".
В категории "Лучший киноактер второго плана" победил Махершала Али за роль в фильме "Зеленая книга". Реджина Кинг признана лучшей киноактрисой второго плана за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".
Фильм "Зеленая книга" получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.
Вполже ожидаемо Леди Гага разделила премию с Марком Ронсоном за лучшую песню к фильму. Ею стал хит A Star Is Born, записанный к картине "Рождение звезды". Лучшим драматическим телесериалом назван "Американцы". Лучшим драматическим телеактером стал Ричард Мэдден, исполнивший главную роль в сериале "Телохранитель".
Лучшей драматической телеактрисой названа Сандра О за исполнение главной роли в сериале "Убивая Еву". Сандра О была одной из ведущих церемонии "Золотой глобус-2019".
Полный список победителей выглядит так:
- Лучший драматический фильм: "Богемная рапсодия"
- Лучшая комедия или мюзикл: "Зеленая книга"
- Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"
- Лучшая мужская роль (драма): Рами Малек, "Богемная рапсодия"
- Лучшая мужская роль (комедия): Кристиан Бэйл, "Власть"
- Кристиан Бэйл
- Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"
- Лучшая женская роль (драма): Гленн Клоуз, "Жена"
- Лучшая женская роль (комедия): Оливия Колман, "Фаворитка"
- Лучшая женская роль второго плана: Регина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
- Оливия Колман
- Лучший сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли, "Зеленая книга"
- Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: через вселенные"
- Лучший саундтрек: Shallow, "Звезда родилась"
- Лучший иностранный фильм: "Рома", Мексика
- Лучший телевизионный сериал (драма): "Американцы"
- Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): "Метод Комински"
- Лучший актер сериала (драма): Ричард Мэдден, "Телохранитель"
- Ричард Мэдден
- Лучшая актриса сериала (драма): Сандра О, "Убивая Еву"
- Лучший актер сериала (комедия): Майкл Дуглас, "Метод Комински"
- Лучшая актриса сериала (комедия): Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"
- Лучший мини-сериал или фильм для ТВ: "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
- Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ: Патриция Аркетт, "Побег из Даннеморы"
- Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, "Острые предметы"
- Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ: Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
- Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Бен Уишоу, "Очень английский скандал"