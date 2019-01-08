Актеры с самым высоким IQ

Есть мнение, что представители шоу-бизнеса - люди, мягко говоря, недалекие. Артисты и певцы и впрямь частенько совершают поступки явно не от большого ума. Но среди селебрити есть и те, чей уровень интеллекта куда выше среднего. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет вам самых умных голливудских звезд.

Арнольд Шварценеггер

В кино актеру обычно достаются роли малословных силачей, которые сначала действуют, а потом думают. Между тем, IQ Шварценеггера - 135. Отметим, что у большинства людей показатель IQ лежит в диапазоне 90-110.

Натали Портман

Стала звездой еще в детстве после ленты "Леон". Натали знает 6 языков, а её IQ - 140.

Мадонна

Экстравагантная и провокационная певица Мадонна в школе подавала большие надежды - она училась только на "отлично" и закончила обучение экстерном. Мадонна также обладает высоким IQ, ее показатель - 140.

Шэрон Стоун

Звездный час актрисы - фильм "Основной инстинкт". Однако несмотря на кажущуюся легкомысленность, Стоун - женщина с интеллектом. Она считается одной из самых умных голливудских знаменитостей, потому что IQ актрисы - 153.

Роуэн Аткинсон

Пожалуй, лидер этого рейтинга - самая большая неожиданность. IQ 178 продемонстрировал артист, прославившийся в образе придурковатого Мистера Бина. Роуэн Аткинсон до увлечения актерством учился в университете по специальности "электромеханика". Возможно, из-за того, что Аткинсон оставил науку, мир потерял выдающегося ученого.

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