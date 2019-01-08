Актеры с самым высоким IQ
Есть мнение, что представители шоу-бизнеса - люди, мягко говоря, недалекие. Артисты и певцы и впрямь частенько совершают поступки явно не от большого ума. Но среди селебрити есть и те, чей уровень интеллекта куда выше среднего. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет вам самых умных голливудских звезд.
Арнольд Шварценеггер
В кино актеру обычно достаются роли малословных силачей, которые сначала действуют, а потом думают. Между тем, IQ Шварценеггера - 135. Отметим, что у большинства людей показатель IQ лежит в диапазоне 90-110.
Натали Портман
Стала звездой еще в детстве после ленты "Леон". Натали знает 6 языков, а её IQ - 140.
Мадонна
Экстравагантная и провокационная певица Мадонна в школе подавала большие надежды - она училась только на "отлично" и закончила обучение экстерном. Мадонна также обладает высоким IQ, ее показатель - 140.
Шэрон Стоун
Звездный час актрисы - фильм "Основной инстинкт". Однако несмотря на кажущуюся легкомысленность, Стоун - женщина с интеллектом. Она считается одной из самых умных голливудских знаменитостей, потому что IQ актрисы - 153.
Роуэн Аткинсон
Пожалуй, лидер этого рейтинга - самая большая неожиданность. IQ 178 продемонстрировал артист, прославившийся в образе придурковатого Мистера Бина. Роуэн Аткинсон до увлечения актерством учился в университете по специальности "электромеханика". Возможно, из-за того, что Аткинсон оставил науку, мир потерял выдающегося ученого.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Кристиан Бейл назвал «сатаной» Дика Чейни на вручении «Золотого глобуса»
Участница детского "Евровидения" от Азербайджана представила новую песню
Названы все победители кинопремии "Золотой глобус 2019" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Сталлоне и Де Ниро встретились на боксерском ринге - ВИДЕО
Школьные клички знаменитостей
Актрисы, которым пришлось потолстеть
Помпео о смене тактики в борьбе с "ИГ" и Ираном
Дочь Дика Чейни ответила на его сравнение с сатаной
Трамп выступит с обращением к народу
США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали
Самые красивые наряды на "Золотом глобусе 2019" - ФОТО
В Европе выпустят новые 100 и 200 евро - ФОТО
Трамп посетит границу с Мексикой
"Карабахский клан" готовит ответный удар Пашиняну
-
7 Янв. 07:30 9 320
-
7 Янв. 12:05 9 180
-
7 Янв. 09:41 7 319
-
7 Янв. 18:05 5 312
-
7 Янв. 09:50 4 706