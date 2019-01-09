Презентован логотип конкурса «Евровидение-2019» - ФОТО
9 января 2019 15:16 193
Презентован официальный логотип международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Eurovision.tv, вдохновленные конкурсным лозунгом мероприятия "Dare to Dream" ("Позволь себе мечтать"), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация "КАН" презентовали логотип конкурса, представляющий собой три треугольника, которые сияют, образовав форму звезды.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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