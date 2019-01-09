Опубликована последняя песня лидера Linkin Park - АУДИО

Гитарист американской группы Lamb of God Марк Мортон опубликовал песню, записанную совместно с солистом Linkin Park Честером Беннингтоном за несколько дней до его смерти.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, трек получил название Cross Off и вошел в дебютный альбом Мортона Anesthetic, релиз которого назначен на первое марта 2019 года.

Комментируя выход песни, Мортон отметил, что голос Беннингтона невозможно перепутать ни с чьим другим.

"Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер", - сказал он в интервью Apple Music's Beats 1.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 21 июля 2017 года . Музыканта похоронили в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.

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