Кит Харингтон рассказал об окончании съемок «Игры престолов»

Поклонники знаменитого сериала с нетерпением ждут последнего сезона "Игры престолов" и сожалеют, что телесага подошла к концу. В то время как актеры один за другим признаются, что рады завершению съемочного процесса.

В том числе и Кит Харингтон, который дал откровенное интервью журналу GQ.

Как передает Day.Az со ссылкой на журнал "Ок!", актер, исполнивший роль Джона Сноу, рассказал, что 8 лет на съемочной площадке оказались весьма утомительными как физически, так и эмоционально, и он рад, что этот этап в его карьере завершен.

"Последний сезон, по всей видимости, был придуман для того, чтобы нас сломить. Мы все были эмоционально разбиты по окончании съемок. Не знаю, плакали ли мы от грусти из-за того, что все закончилось, или просто от того, что чертовски утомились. Мы практически не спали. Помню, когда все закончилось, многие сказали: "Я люблю этот период в жизни и буду скучать, но с меня довольно", - заявил актер.

Кит также рассказал, что очень благодарен сериалу за то, что он свел его с женой Роуз Лесли. Теперь звезда хочет обычной спокойной жизни - работать с утра до вечера, а свободное время проводить с любимой.

​"Наши будущие дети смогут увидеть, где именно встретились их родители. Эта мысль меня радует. Я благодарен этому шоу за все, но больше всего как раз за то, что встретил Роуз".

Премьера финального сезона телесаги состоится в апреле этого года.

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