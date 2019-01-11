Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса - ВИДЕО

Как вы думаете, кто попадает в Книгу рекордов Гиннеса? Обычно рекордсменами становятся спортсмены или увлеченные люди с необычными хобби. Но среди тех, кто установил рекорд и попал в Книгу, есть даже известные актеры. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям артистов, которые не только обладают талантом перевоплощения, но и умеют кое-что еще.

Хью Лори. Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары.

Мультипликатор и "папа" Микки-Мауса Уолт Дисней - рекордсмен по числу номинаций на "Оскар". Их у него 59!

Актер Роберт Дауни-младший установил милый рекорд. Когда он приехал в Китай, ему вручили открытку, которую подписали более 5000 поклонников.

Исполнитель Оззи Осборн, любитель эпатировать публику, попал в Книгу рекордов за самый громкий и продолжительный массовый крик.

Актриса Элизабет Тейлор, роковая красавица, сводившая с ума миллионы мужчин, поставила рекорд среди знаменитостей по числу браков. Эта роскошная женщина выходила замуж 8 раз. Кстати, делала она это потому, что считала новое замужество лучшим средством от послеразводной депрессии.

О других знаменитостях, попавших в Книгу рекордов Гиннеса, вы можете узнать из представленного ниже ролика.

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