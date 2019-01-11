Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса - ВИДЕО
Как вы думаете, кто попадает в Книгу рекордов Гиннеса? Обычно рекордсменами становятся спортсмены или увлеченные люди с необычными хобби. Но среди тех, кто установил рекорд и попал в Книгу, есть даже известные актеры. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям артистов, которые не только обладают талантом перевоплощения, но и умеют кое-что еще.
Хью Лори. Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары.
Мультипликатор и "папа" Микки-Мауса Уолт Дисней - рекордсмен по числу номинаций на "Оскар". Их у него 59!
Актер Роберт Дауни-младший установил милый рекорд. Когда он приехал в Китай, ему вручили открытку, которую подписали более 5000 поклонников.
Исполнитель Оззи Осборн, любитель эпатировать публику, попал в Книгу рекордов за самый громкий и продолжительный массовый крик.
Актриса Элизабет Тейлор, роковая красавица, сводившая с ума миллионы мужчин, поставила рекорд среди знаменитостей по числу браков. Эта роскошная женщина выходила замуж 8 раз. Кстати, делала она это потому, что считала новое замужество лучшим средством от послеразводной депрессии.
О других знаменитостях, попавших в Книгу рекордов Гиннеса, вы можете узнать из представленного ниже ролика.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
ПоказатьСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Кит Харингтон рассказал об окончании съемок «Игры престолов»
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park - АУДИО
Презентован логотип конкурса «Евровидение-2019» - ФОТО
Скелет в шкафу: звезды, которым есть что скрывать от поклонников
Джоли калечит детей ради помощи подруге
Представлен логотип конкурса "Евровидение-2019"
Сильное землетрясение в Турции - ПОДРОБНОСТИ
Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе
Азербайджанка открыла необычную студию в Лос-Анджелесе - ФОТО
Tramp Davos iqtisadi forumunda iştirakdan imtina edib
Ölkədə qızıl-gümüşün qiymətləri yenə qalxdı
И Сейрана Оганяна могут посадить в тюрьму - ПОДРОБНОСТИ
İnternet dükanlar belə fırıldaqlar edirlər - FOTOLAR
Quba-Xaçmaz yolundakı dəhşətli qəzanın səbəbi AÇIQLANDI
Назван убийца Орхана Джемаля - ФОТО
Как завлекают арабских туристов в Азербайджан? - ВИДЕО
Десятки семей возвращаются в освобожденное Джоджуг Марджанлы
-
10 Янв. 10:54 8 891
-
10 Янв. 15:05 7 224
-
10 Янв. 12:33 6 278
-
10 Янв. 11:32 5 638
-
10 Янв. 19:28 4 810