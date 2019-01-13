Самые короткие звездные браки

Иногда решение связать себя узами брака бывает опрометчивым. И звезды из представленной Day.Az подборки "Журнала ОК!" убедились в этом на собственном опыте.

Памела Андерсон и Кид Рок

Брак Памелы Андерсон и Кида Рока продлился всего 122 дня. Отношения пары нельзя было назвать стабильными: супруги ругались и расставались едва ли не каждую неделю. После четырех месяцев совместной жизни знаменитости приняли решение развестись. В качестве причины разрыва Пэм и Кид указали пресловутые "непримиримые разногласия".

Бритни Спирс и Джейсон Александр

В юности Бритни склонна была совершать необдуманные поступки. Так, например, в 2004 году, в Лас-Вегасе, после одной из шумных вечеринок певица проснулась замужней дамой. Находясь в алкогольном опьянении, она сочеталась браком со своим другом детства Джейсоном Александром. Осознав ошибку, парочка расторгла союз спустя 55 часов.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспосито

Поклонники Брэдли Купера уже не первый год ждут, когда актер сыграет свадьбу с российской супермоделью Ириной Шейк. Однако похоже, что неудачный опыт прошлого пока не позволяет ему решиться на столь серьезный шаг. Дело в том, что в 2005 году, накануне Нового года, Брэдли женился на своей тогдашней возлюбленной Дженнифер Эспосито. А уже в апреле 2006, спустя всего четыре месяца, знаменитости разошлись, поняв, что они слишком разные.

Кармен Электра и Деннис Родман

По словам друзей Кармен Электры, она не отдавала себе отчет, когда выходила замуж за Денниса Родмана. Они расписались в Лас-Вегасе после бурной ночи и огромного количества выпитого алкоголя. Свою ошибку звезды осознали через девять дней супружеской жизни. Тогда же и подали соответствующие документы на развод.

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