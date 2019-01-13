Певица Светлана Лобода утроила скандал в аэропорту
13 января 2019 16:35 52
Певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту. Об этом сообщает "Клопс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, звезду не встретили после прилета в Москву, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.
В результате инцидента она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с этим разберутся ее знакомые.
"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - заявила Лобода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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