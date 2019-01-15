Знаменитые дети-актеры, пропавшие с большого экрана

Актёрам-детям, оказавшимся на пике славы, приходится сложнее всего: ведь рано или поздно они вырастают. Вместе с молочными зубами и веснушками многие из них навсегда теряют возможность сниматься в большом кино.

Выход из привычного амплуа далеко не для всех равносилен концу карьеры. Идеальный пример актёры из "Гарри Поттера". Однако каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом о том, куда делся тот мальчик из "Парка Юрского периода" или как сейчас выглядит девочка из "Кудряшки Сью".

Сегодня мы решили ответить на все эти вопросы раз и навсегда. Day.Az со ссылкой на film.ru представляет топ актёров, которые были известны в юном возрасте.

Эдвард Ферлонг

12-летний мальчик, сыгравший Джона Коннора в сиквеле "Терминатора", запомнился многим. Его роль в "Американской истории Х" и вовсе превратила Ферлонга в звезду. Однако безумная популярность сыграла с начинающим актёром злую шутку: он серьёзно подсел на наркотики и алкоголь. Кроме того, Ферлонга несколько раз обвиняли в домашнем насилии. В последнее время его имя, увы, чаще ассоциируется со скандалами, чем с миром кино. В крупные проекты его больше не зовут, многообещающие роли никто не предлагает.

Джейк Ллойд

На плечи 10-летнего Джейка была возложена великая миссия ему предназначалось сыграть юного Энакина Скайуокера в фильме "Звёздные войны: Эпизод I Скрытая угроза". Однако этот опыт навсегда травмировал психику начинающего актёра. Роль Энакина превратила жизнь Ллойда в настоящий кошмар фанаты просто не давали ему прохода. В 2005 году Джейк официально заявил о завершении своей карьеры в кино, объяснив это тем, что просто устал от всеобщего внимания. Несколько лет назад все снова вспомнили о Джейке Ллойде бывший актёр угодил в тюрьму за превышение скорости, а потом и вовсе был переведён в психиатрическую клинику, врачи обнаружили у него шизофрению.

Майкл Оливер

У звезды фильма "Трудный ребёнок" были все шансы построить успешную карьеру в кино, однако денежный вопрос поставил жирный крест на его блестящем будущем. Маму Майкла не устроил его гонорар за съёмки в сиквеле "Трудного ребёнка". В итоге она подала в суд на Universal Pictures, который не просто проиграла, а еще и осталась должна. Представители компании подали встречный иск за вымогательство и чуть не разорили всё семейство Оливер. После этого об актёрской карьере и речи не шло. Сейчас Майкл работает в компьютерном бизнесе и, кажется, полностью доволен своей жизнью.

Хэйли Джоэл Осмент

В начале 90-х имя Осмента не знал разве что ленивый. Роли в "Шестом чувстве", "Форресте Гампе" и "Искусственном разуме" сделали из него звезду мировой величины. Однако всё рано или поздно заканчивается. Когда Осмент превратился во взрослого мужчину, интерес продюсеров к его персоне резко упал. И всё же даже в отсутствие предложений Хейли отказался прощаться с актёрской карьерой. С периодическим успехом он продолжает сниматься. Не так давно его можно было увидеть в сериале "Кремниевая долина" и в чёрной комедии Кевина Смита "Клык".

Баррет Оливер

Многим из нас запал в душу маленький Бастиан Букс из "Бесконечной истории". Так вот, спасать волшебную страну Фантазию пришлось 10-летнему Баррету Оливеру, который благодаря маме-продюсеру попал в Голливуд. Его карьера в кино не ограничилась экранизацией Михаэля Энде. Оливер снимался ещё десять лет, он даже был удостоен почётной премии "Сатурн" в номинации "лучший молодой актёр". Однако в начале 90-х Баррет просто куда-то исчез. Ходили слухи, что он тяжело заболел и умер, но в 2004 году Оливер эти слухи опроверг. В одном из интервью актёр признался, что просто устал от славы и решил стать фотографом. Кроме того, Баррет нашёл себя в сайентологии.

Мара Уилсон

Звезда фильмов "Матильда" и "Миссис Даутфайр" перестала сниматься в кино после того, как повзрослела. Уилсон закончила Нью-Йоркский университет, завела популярный блог и стала сценаристом. Долгие годы актриса отказывалась возвращаться на большой экран из-за образа маленькой девочки, который преследует её до сих пор. И всё же пару лет назад Мара появилась на съёмочной площадке. Её можно было увидеть в эпизодической роли в сериале "Брод Сити". Кроме того, Уилсон озвучила одного из персонажей в сериале "Конь БоДжек".



Элисон Портер

Элисон Портер большинство из нас помнят по роли в комедии "Кудряшка Сью". От большой карьеры в кино она отказалась из-за учёбы. Родители Элисон решили, что хорошее образование гораздо важнее славы. В 18 лет Элисон всерьёз задумалась о музыкальной карьере в 2006 году она стала победительницей популярного американского шоу "Голос". Вновь обретённая популярность помогла Портер реализоваться в качестве певицы, однако о возвращении на большой экран она даже не помышляет.

Дэнни Ллойд

Маленький Дэнни Торренс из знаменитого хоррора Стэнли Кубрика "Сияние" покинул мир шоу-бизнеса ещё до того, как ему исполнилось десять лет. Причина проста на самом деле Ллойд никогда не хотел быть звездой. Вместо этого мальчик решил полностью посвятить себя учёбе десять лет назад он получил должность профессора биологии в Кентукки. Даже спустя столько лет слава "того самого мальчика из 'Сияния'" до сих пор преследует Ллойда каждый год кто-нибудь из студентов-первокурсников обязательно пошутит над его "актёрским прошлым"..

Девин Рэтрей

Актёра, сыгравшего злобного старшего брата Кевина МакКалистера в комедии "Один дома", мы по традиции вспоминаем каждый Новый год. Как ни странно, Рэтрей до сих пор активно снимается, но всё чаще на вторых ролях. Уже во взрослом возрасте Девин начал заниматься музыкой сейчас у него есть своя группа под названием "Маленький Билл и Бэклийцы". Он также участвовал в ряде реалити-шоу и даже пытался покорить сердце бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс.

Ариана Ричардс

Роль в фильме "Парк Юрского периода" так и осталась самой звёздной в жизни Арианы Ричардс. После выхода культовой картины Стивена Спилберга девушка, по сути, ушла из шоу-бизнеса. Карьере в кино она предпочла изобразительное искусство. Ричардс добилась заметных успехов в качестве художника, несколько лет назад она выиграла конкурс масляной живописи. Не так давно Ричардс мелькнула на ТВ в фильме "Боевые псы", но этим её актёрские амбиции и ограничились.

Джозеф Маццело

Партнёр Арианы Ричардс по "Парку Юрского периода" также практически полностью исчез с больших экранов. После выхода "Затерянного мира" ему всё больше доставались второстепенные роли во всяких малоизвестных сериалах. И только 13 лет спустя Маццело удалось вновь заявить о себе в "Социальной сети" Дэвида Финчера. Кроме того, этого актёра можно увидеть в сериале "Элементарно" и даже в нашумевшей "Богемской рапсодии". И всё же звёзд с неба Маццело пока не хватает. Возможно, его главный фильм всё ещё впереди.

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