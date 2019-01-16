Звезды, которых никто никогда не видел - ФОТО

Слава преследует голливудских актеров по пятам - папарацци охотятся за новыми снимками Анджелины Джоли, Брэда Питта, Леонардо ДиКаприо, на что бедняги бесконечно жалуются. Но справедливости на этом свете нет: некоторые звезды, сыгравшие в культовых, очень популярных по всему миру фильмах, которых просто никто никогда не видел.

Даг Джонс

Гильермо Дель Торо особенно любит этого актера - Даг появляется почти в каждом его фильме. Не узнаете? Не удивительно: Джонс всегда жутко загримирован то в Фавна, то в подводное существо ("Хеллбой"), то в призрак ("Багровый пик").



Роберт Инглунд

Кровавый кошмар, пугавший всех подростков из 90-х годов, знаменитый Фредди Крюгер! Роберта Инглунда никто никогда не узнавал - пока тот не надевал перчатки, специально украденные прямо со съемок.

Деви Чейз

Маленькая Деви дебютировала в фильме "Донни Дарко", где сыграла младшую сестру главного героя. Неплохой старт, вот только ее по-прежнему никто не узнает. А ведь жуткую Самару из "Звонка" тоже играла она!





Зои Салдана

Девушке особенно неприятно отсутствие внимания со стороны поклонников. Ведь она сыграла как минимум в двух очень кассовых фильмах: "Аватаре" (роль Нейтири) и "Стражах Галактики" (Гамора). Может, режиссерам не стоило настаивать на таком количестве грима...

Георгий Милляр

Можно сказать, что Милляр в одиночку сыграл всю нечистую силу советского кинематографа. Бабу-Ягу помните? А Кащея? Чертом и Чудищем морским тоже был этот замечательный артист.

Оскар Айзек

Вообще-то, у Айзека полно наград, даже "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль есть. Вот только без грима его почти никто никогда не видел: актер играл то пилотов в "Звездных войнах", то главных злодеев в "Людях Х".



Питер Мейхью

Наверное, Питеру Мейхью до сих пор немного досадно, что люди не узнают его на улицах. Ведь он сыграл во всех классических частях трилогии "Звездных войн"... С другой стороны, попробуйте узнать в этом симпатичном баскетболисте (рост Мейхью 2 метра 21 сантиметр) волосатого Чубакку!



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