Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Певица принимала участие в передаче "Сегодня вечером", посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле начало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья.

Певица покинула студию до окончания съемок: "Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля", - прокомментировала ситуацию артистка.

Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, который находился в студии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook