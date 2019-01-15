Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи
15 января 2019 20:43 393
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Певица принимала участие в передаче "Сегодня вечером", посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле начало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья.
Певица покинула студию до окончания съемок: "Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля", - прокомментировала ситуацию артистка.
Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, который находился в студии.
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