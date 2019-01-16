Максим Галкин прокомментировал приступ удушья у Аллы Пугачевой

Российский эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что певице Алле Пугачевой стало плохо во время съемок передачи. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, у нее нет никакой аллергии.

"Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать", - сказал Галкин.

Он также призывал не верить информации из интернета.

"Короче, всё хорошо! ", - заявил Галкин.

Ранее сообщалось, что искусственный снег чуть не задушил Аллу Пугачеву.

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