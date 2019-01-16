Максим Галкин прокомментировал приступ удушья у Аллы Пугачевой
16 января 2019 15:45 405
Российский эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что певице Алле Пугачевой стало плохо во время съемок передачи. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, у нее нет никакой аллергии.
"Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать", - сказал Галкин.
Он также призывал не верить информации из интернета.
"Короче, всё хорошо! ", - заявил Галкин.
Ранее сообщалось, что искусственный снег чуть не задушил Аллу Пугачеву.
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