Мама Брэда Питта ополчилась на Анджелину Джоли

Мама Брэда Питта Джейн Питт всерьёз ополчилась против своей бывшей невестки - Анджелины Джоли. Женщина считает, что та намеренно рассказывает про Брэда гадости, чтобы лучше выглядеть на его фоне в глазах общественности, передает Day.Az со ссылкой на kleo.ru.

И стоит заметить, что у Джейн есть все основания так думать, ведь за последнее время Анджелина чего только не делала, чтобы испортить репутацию бывшего мужа. Она обвиняла Питта в алкоголизме, домашнем насилии, рассказывала обо всех, даже самых незначительных его проступках. И всё это ради того, чтобы иметь единоличную опеку над шестью общими детьми. У Брэда же не оставалось иного выбора, кроме как терпеть выходки бывшей супруги, ведь он также хотел видеть детей и общаться с ними. Однако, в последнее время Анджелина сделала всё возможное, чтобы те сами не захотели видеть отца. Например, некоторое время назад она рассказала приемному сыну Паксу о том, что Брэд Питт был против его усыновления. Причём преподнесла всё это в такой форме, что теперь ребёнок категорически отказывается общаться с отцом.

И вот после долгого молчания слово решила взять Джейн Питт. Мать известного актера поначалу вообще не хотела вмешиваться во всю эту ситуацию. Но сейчас у неё просто нет сил сдерживаться. Ведь как оказалось, ни она, ни Брэд в настоящее время почти не видят детей. Именно поэтому женщина находится на грани и едва останавливает себя, чтобы не поехать к Анджелине и лично не высказать ей всё, что о ней думает. Более того, родители Питта уверены, что Джоли вообще намерена испортить карьеру их сыну. Ведь она то и дело манипулирует общественным мнением, выставляя его в нелицеприятном свете.

Напомним, что Джейн и Уильям Питты изначально были против брака своего сына с Анджелиной. И впоследствии им понадобилось много времени, чтобы найти общий язык со знаменитой невесткой. Теперь же они и вовсе считают, что Джоли испортила жизнь их сыну.

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