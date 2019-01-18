Актеры, не увидевшие свои последние фильмы - ФОТО

Многие голливудские актеры сознаются, что специально не смотрят свои фильмы после выхода, так как за время работы над ними и так увидели достаточно. Но вот герои нашего обзора были лишены такой возможности, ведь незадолго до премьеры трагически погибли.

Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru напомнит читателям знаменитостей, так и не увидевших свои последние картины.

Пол Уокер

Пол Уокер прославился на весь мир благодаря съемкам в серии фильмов "Форсаж", где он сыграл одного из главных персонажей. Франшиза пользовалась большим успехом, поэтому продюсеры планировали снять еще несколько частей, естественно, пригласив для этого Пола. Но в ноябре 2013 года, в самый разгар съемок фильма "Форсаж-7", мир узнал о трагической гибели знаменитости. По иронии судьбы, Пол Уокер погиб в автокатастрофе.

Стоит отметить, что сворачивать проект продюсеры не стали и весьма оригинально разрешили возникшую проблему. Так, в седьмой части "Форсажа" в некоторых эпизодах мы с вами можем видеть цифрового Пола, созданного студией Weta Digital.

Хит Леджер

Австралийский актер Хит Леджер запомнился большинству зрителей по ролям в фильмах "Темный рыцарь", "Горбатая гора" и "10 причин моей ненависти". Последним его проектом стала лента "Воображариум доктора Парнаса", которую ему, к сожалению, уже не удалось посмотреть. 22 января 2008 года мужчину нашли мертвым в его квартире на Манхэттене. Причиной смерти стала передозировка препаратами, прописанными врачом.

Чтобы как-то выкрутиться из сложившегося положения, съемочная группа "Воображариума" решила немного переписать сюжет. Так, можно видеть, как Тони (персонаж, которого играл Хит Леджер) проходит через волшебное зеркало, после чего его внешность кардинально меняется. В дальнейшем Тони сыграли сразу три актера - Колин Фаррелл, Джуд Лоу и Джонни Депп.

Роберт Нокс

Актер Роберт Нокс погиб из-за ножевого ранения, полученного им в ходе уличной драки. Известно, что парень вступился за своего брата. Последним фильмом, в котором снялся молодой человек, стал "Гарри Поттер и Принц-полукровка". В нем Нокс сыграл эпизодическую роль Маркуса Белби, которая вполне бы могла оказать положительное влияние на его карьеру.

Незадолго до своей смерти Роберт Нокс подписал контракт с продюсерами, чтобы сняться в финальной части франшизы "Гарри Поттер и Дары смерти". К сожалению, сделать это ему так и не удалось.

Робин Уильямс

Вряд ли в мире найдется хотя бы один человек, который не знает, кому принадлежит эта добрая улыбка. Актера Робина Уильямса, обладателя множества премий и наград, часто называли "печальным клоуном". Все потому, что на экранах мужчина представал в веселых и смешных ролях, но в реальной жизни - страдал от затяжной депрессии.

11 августа 2014 года Робина Уильямса обнаружили мертвым в его доме в Тибуроне, Калифорния. Установлено, что актер совершил суицид вскоре после того, как узнал о своем диагнозе - болезнь Паркинсона. Последним фильмом с участием Робина Уильямса стал "Бульвар" - грустная история человека, уставшего от рутины.

Антон Ельчин

Антона Ельчина называли "русской звездой Голливуда", ведь сын ленинградских фигуристов сумел добиться больших успехов в творческой деятельности и сняться во множестве известных картин ("Стартрек", "Выживут только любовники", "Терминатор"). Последними лентами с участием актера стали "Порто" и "Вспомнить заново".

Умер Ельчин 19 июня 2016 года в возрасте 27 лет. Причиной гибели стал несчастный случай - актера зажало собственным автомобилем между бампером и стеной, из-за того, что он забыл поставить машину на ручной тормоз. Незадолго до смерти Ельчин обсуждал со своим другом работу над проектом "Трэвис", в котором он планировал выступить в качестве режиссера.



Бриттани Мерфи

Героиня комедии "Бестолковые" скончалась в результате остановки сердца. На момент гибели актрисе было всего 32 года, поэтому весь мир шокировало это известие. Девушку нашли без сознания в ванной и вскоре доставили в больницу, но реанимировать ее так и не удалось.

Последним фильмом, в котором сыграла Мерфи, стал "Не подавай виду", выпущенный в апреле 2014 года. До этого девушка снялась в лентах "Убийственные красотки", "Город грехов", "Восьмая миля", "Делай ноги" и многих других.

Брэндон Ли

Гонконгский и американский актер Брэндон Ли прославился не только благодаря своему звездному отцу. Мужчина сыграл во многих известных картинах, например, "Белый огонь", "Разборка в Маленьком Токио" и "Операция: Лазер".

Последним проектом, в котором принимал участие Бэндон Ли, стал фильм "Ворон". Именно на его съемочной площадке актер получил смертельное ранение.

Произошло это при съемке сцены, в которой в героя Ли стреляют из пистолета. Члены съемочной группы не заметили застрявшую в стволе заглушку, поэтому при выстреле она вылетела и пробила актеру живот. В результате он потерял много крови и умер за семнадцать дней до собственной свадьбы. Кадры с убийством в фильм не вошли, пленку уничтожили, а сцену отсняли заново.

Глория Фостер

Глория Фостер сыграла роль Оракула в фильмах "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка". В последней части трилогии персонажа исполнила другая актриса, так как Фостер скоропостижно скончалась от осложнений, вызванных диабетом.

Стоит отметить, что именно роли в "Матрице" принесли женщине широкую известность. К сожалению, ее момент славы продлился совсем недолго.

Филип Сеймур Хоффман

Филипа Сеймура Хоффмана любили за талант и разноплановость. Актер мог появиться в кассовом боевике, а затем сыграть роль в артхаусном кино малоизвестного режиссера. Вершиной актерского мастерства Хоффмана считается байопик Беннетта Миллера под названием "Капоте".

Обладатель множества премий и наград долгие годы боролся со своей зависимостью, но спустя 20 лет "завязки" все-таки сорвался. Мужчину обнаружили мертвым в его квартире, причина смерти - передозировка различными наркотическими веществами, включая героин, кокаин, амфетамин и бензодиазепин. Последней работой Хоффмана стала роль Плутарха во второй части "Голодных игр".

Владимир Гарин

Российский актер Владимир Гарин погиб, когда ему было всего 16 лет, утонув в Осиновском озере. Смерть мальчика многие назвали "мистической", ведь утонул он ровно через год, после того, как был снят первый кадр к фильму "Возвращение", в похожем месте. И это при том, что Володя всегда отлично плавал.

Премьера ленты "Возвращение" состоялась в 2003 году на Венецианском кинофестивале. К сожалению, Гарин не смог отпраздновать с командой ее триумф, так как скончался за три месяца до этого.

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