Звезды поучаствовали в захватившем Сеть флешмобе - ВИДЕО

Социальные сети захватил новый флешмоб. Пользователи сравнивают две свои фотографии, сделанные с разницей в 10 лет.

Тренд сразу же подхватили звезды: Дженнифер Лопес, Пинк, Ева Лонгория, Фарелл Уильямс и многие другие. Так, Энн Хэтэуэй уверена, что годы пошли ей только на пользу. За это время у нее не изменилась только прическа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Больше всех удивила своих поклонников Мадонна, в очередной раз доказав, что годы ее не старят. А ведь артистке уже 60!

Флешмоб не обошел стороной и политиков. Правда, шутливый коллаж сделали сами пользователи. Они сравнили фото стройного Барака Обамы с грузным Трампом.

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