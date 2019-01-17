Red Hot Chilly Peppers дадут концерт у пирамид Гизы

Американская рок-группа Red Hot Chilly Peppers впервые выступит с концертом на плато Гиза перед египетскими пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета Egyptian Streets.

Представлением на плато у пирамид Гизы группа завершит свое двухгодичное мировое турне, связанное с выходом 11-го альбома, который получил название "The Getaway". Выступление запланировано на 15 марта.

Red Hot Chilly Peppers всего второй раз в своей истории выступит на африканском континенте. Впервые музыканты побывали в Африке в 2013 году, представив два концерта в ЮАР.

Основанная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом рок-группа - одна из наиболее успешных в коммерческом плане групп в мире. На ее счету семь премий Grammy и более 80 млн копий альбомов, проданных по всему миру.

До Red Hot Chilly Peppers возможность выступить на плато Гизы предоставлялась лишь самым выдающимся исполнителям современной музыки. Среди них - певец Фрэнк Синатра (1970 год), рок-группы Pink Floyd (1971) и Scorpions (2005). В 2010 году на площадке у египетских пирамид на окраине Каира выступили с сольными концертами Мэрайя Кэри, певец Андреа Бочелли и Кайли Миноуг.

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