Во Франции госпитализировали солистку группы "Ночные Снайперы"

Во Франции госпитализировали известную российскую певицу Диану Арбенину. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на удаленное видео в Instagram артистки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ролике певица объясняет, что попала в больницу, так как "очень любит кататься на лыжах", сейчас с ней все в порядке.

"У каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция - хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи - это, конечно, сила, силище. Берегите себя!", - написала Диана Арбенина.

Вскоре этот пост певица удалила, однако обеспокоенные фанаты начали интересоваться подробностями инцидента и желать скорейшего выздоровления. Сама Арбенина больше не комментировала случившееся.

Позднее в российских дипломатических представительствах в Париже и Марселе заявили, что Арбенина к ним не обращалась.

Диана Арбенина - солистка и автор песен рок-группы "Ночные Снайперы", созданной в 1993 году. За 25 лет существования коллектив записал более десяти альбомов, дал концерты во многих странах мира.

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