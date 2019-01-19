На Лолиту подали в суд

Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" требует взыскать с певицы Лолиты Милявской около 760 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По ее словам, исковое заявление было зарегистрировано 15 января текущего года.

Долг и пени накопились за разные периоды, начиная с 2014 года.

По информации издания, ранее артистка выиграла суд против ТСЖ "Таганская площадь", сотрудники которого требовали с Лолиты погасить долг за коммунальные платежи в размере около 500 тысяч рублей.

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