На Лолиту подали в суд
19 января 2019 14:03 99
Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" требует взыскать с певицы Лолиты Милявской около 760 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
По ее словам, исковое заявление было зарегистрировано 15 января текущего года.
Долг и пени накопились за разные периоды, начиная с 2014 года.
По информации издания, ранее артистка выиграла суд против ТСЖ "Таганская площадь", сотрудники которого требовали с Лолиты погасить долг за коммунальные платежи в размере около 500 тысяч рублей.
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