Мадонна шокировала фанатов новой прической - ФОТО

Американская поп-дива Мадонна всегда славилась своими выходками. Например, не так давно пользователи сети обратили внимание на то, что ее ягодицы стали явно больше, чем были до этого. Что заставило заподозрить звезду в увеличении ее пятой точки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Теперь же Мадонна запостила на своей странице в Instagram новый снимок, не менее удививший ее фанатов. На нем дива запечатлена с новой прической - волосы ее коротко подстрижены, а вместо блондинки она стала брюнеткой.

Мадонна стала брюнеткой.

"Но, что, если...", - подписала фото звезда. А нам остается лишь гадать, действительно ли с Мадонной произошло перевоплощение или она просто в очередной раз примерила парик, как это любят делать многие знаменитости.