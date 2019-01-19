Мадонна шокировала фанатов новой прической - ФОТО
19 января 2019 19:41 296
Американская поп-дива Мадонна всегда славилась своими выходками. Например, не так давно пользователи сети обратили внимание на то, что ее ягодицы стали явно больше, чем были до этого. Что заставило заподозрить звезду в увеличении ее пятой точки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Теперь же Мадонна запостила на своей странице в Instagram новый снимок, не менее удививший ее фанатов. На нем дива запечатлена с новой прической - волосы ее коротко подстрижены, а вместо блондинки она стала брюнеткой.
Мадонна стала брюнеткой.
"Но, что, если...", - подписала фото звезда. А нам остается лишь гадать, действительно ли с Мадонной произошло перевоплощение или она просто в очередной раз примерила парик, как это любят делать многие знаменитости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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