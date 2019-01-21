Рэперы обвинили Ариану Гранде в плагиате

Хип-хоп-исполнители Soulja Boy и 2 Chainz обвинили американскую певицу Ариану Гранде в плагиате. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Soulja Boy в Twitter написал, что Гранде "украла слова" из его песни Pretty Boy Swag в своем треке 7 Rings. "Отдай мне должное. Точка", - написал артист.

Рэпер из Атланты 2 Chainz в Instagram указал на схожесть клипа на эту песню с его собственным видео Door Swanging. "Пытаюсь понять, должен ли я поступить как Big Draco (еще один псевдоним Soulja Boy - прим. "Ленты.ру"). Напишите мне в комментариях", - заявил рэпер.

Отмечается, что рэп-исполнительница Princess Nokia также обвинила Гранде в плагиате, подчеркнув сходство ее песни Mine с треком 7 Rings. Кроме того, пользователи Twitter уличили певицу итало-американского происхождения в "присваивании черной культуры" за использование афроамериканского английского языка и автозагара.

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