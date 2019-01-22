Кирстен Данст отказалась худеть за $10 миллионов

Актриса не согласилась на предложение сняться в продолжении комедии "Добейся успеха". Как передает Day.Az со ссылкой на news.ru, Данст предложили гонорар в 10 млн долларов, но при одном условии - она должна похудеть.

Кирстен Данст и её супруг Джесси Племанс стали родителями меньше года назад. Актриса родила сына. К работе она вернулась спустя полгода, согласившись сняться в комедии "Как стать Богом в Центральной Флориде", где она сыграла сотрудницу аквапарака. После рождения первенца Данст существенно прибавила в весе, но для этой роли терять вес ей не пришлось.

Для участия в проекте "Добейся успеха" продюсеры хотели, чтобы актриса избавилась от лишних килограммов. Мотивацией мог послужить гонорар в 10 млн долларов и возможность сняться в сиквеле комедии, принесшей Кирстен успех 19 лет назад. Кирстен Данст снялась в фильме "Добейся успеха" в 2000 году.

Кирстен Данст отказалась от съемок, заявив, что пока не готова вернуться в тренажёрный зал. Голливудская актриса не раз замечала в интервью, что в периоды, когда она не снимается, её любимым блюдом остаётся жареная курица, а спорт она не любит по определению.

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