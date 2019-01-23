Режиссер Квентин Тарантино решил стать кинокритиком и написал рецензию на фильм 1974 года "Лорды из Фэтбуша". Рецензия появилась на сайте кинотеатра New Beverly Cinema.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, автор "Криминального чтива" поставил картине Мартина Дэвидсона и Стивена Верона оценку "очень хорошо". В кинокартине 1974 года снялись сразу две будущие звезды Голливуда - Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир.

"Первый фильм, в котором зрители смогли почувствовать уникальный стиль Сильвестра Сталлоне как артиста, это вовсе не "Рокки" 1976 года, а "Лорды из Фэтбуша" 1974 года", - написал Тарантино.

Тарантино назвал фильм хитом и воспоминанием о старой киноэпохе. По его словам, в фильме работает все и даже рекламный джингл, который, как пишет режиссер, напевают до сих пор. "Перед тем, как посмотреть Джима Джармуша, я увидел "Лордов". И мне понравилось, и моим друзьям тоже", - пишет Тарантино.

Стоит отметить, что в этом году выходит десятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" о зверской расправе над женой режиссера Романа Полански. После этой ленты Квентин намерен завершить кинокарьеру.

Напомним, картина "Лорды из Фэтбуша", снятая в 1974 году, рассказывает об уличной банде из района Флэтбуш в Бруклине. Банда состоит из 4 молодых парней, которые воруют машины, играют в бильярд и завоевывают внимание девушек.

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