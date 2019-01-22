Мурат Боз вновь выбрал азербайджанскую певицу - ВИДЕО
22 января 2019 13:40 519
Известный турецкий исполнитель Мурат Боз в международном вокальном проекте "Голос Турции" в очередной раз выбрал азербайджанскую певицу Наз Джавадову.
Как сообщает Day.Az, на этот раз исполнительница исполнила песню "Yağmurlar" ("Дожди") в дуэте с коллегой по проекту Куршатом Наими, который тоже в команде Мурата Боза.
Однако их наставник решил поддержать не своего земляка, а азербайджанскую певицу.
Добавим, что Н.Джавадова поблагодарила М.Боза за поддержку.
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Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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