Американского певца Криса Брауна арестовали в Париже вместе с двумя другими мужчинами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Всех троих подозревают в изнасиловании, утверждает источник во французской полиции.

Первым об аресте рассказало издание Closer, согласно данным которого, 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.

В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию.

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