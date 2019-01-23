Певец Крис Браун назвал обвинения в изнасиловании ложными

Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун назвал обвинения в изнасиловании ложными, противоречащими его характеру, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу это прояснить. Это неправда! Никогда! Для моей дочери и моей семьи это столь неуважительно и противоречит моему характеру и нравственным качествам", - написал певец в Instagram.



Во вторник газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Браун был задержан полицией по обвинению в изнасиловании. Обвинения в адрес исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле. Позднее певец был отпущен, однако расследование еще не закрыто.

Браун - известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".

Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, встречавшийся с Рианной, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги.

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