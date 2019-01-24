Ниса Гасымова выступит с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева
24 января 2019 13:44 138
В апреле этого года во Дворце Гейдара Алиева будет проведен сольный концерт народной артистки Азербайджана Нисы Гасымовой. Об этом сообщили Trend в пресс-службе дворца, передает Day.Az.
В концертной программе будут представлены хиты и любимые композиции "Sənsən həyatım", "Gözləyəcəm", "Eşqimə sönməyə qoymaram", "Qəşəngdir", "Sədaqətim var", "Yalvarıram", "Qayıtdım", "Azərbaycan qızıyam" и другие, а также песни народов мира.
Дата концерта и начало реализации билетов будет объявлена в ближайшее время. Телефон для справок (012) 441-21-31.
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