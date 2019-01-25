Кто представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2019»?

В скором времени будет назван официальный представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", который пройдет в мае будущего года в Тель-Авиве.

Как и в 2018 году, азербайджанский участник "Евровидения" будет выбран в ходе закрытого отбора, проводимого Общественным телевидением (ITV). Известно, что каналом была проведена серия кастингов, однако каких-либо официальных заявлений об участниках и в целом о национальном отборе представители оргкомитета не делают, в то время как конкурсные фан-страницы публикуют информацию о тех, кто, возможно, представит страну на конкурсе в Тель-Авиве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу @Infeazerbaijan, основными претендентами в списках будущих возможных представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" значатся Самира Эфенди, Тофик Гаджиев и Араз О'Зара.

Н. Гасымова