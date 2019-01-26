В поместье Эда Ширана стоимостью $2 млн произошел пожар

В имении британского музыканта Эда Ширана стоимостью £1,5 млн (около $1,98 млн) произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, он был потрясен этой новостью.

Уточняется, что на место происшествия оперативно три пожарные машины. Огонь удалось вовремя потушить.

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