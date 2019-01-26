В поместье Эда Ширана стоимостью $2 млн произошел пожар
26 января 2019 11:28 152
В имении британского музыканта Эда Ширана стоимостью £1,5 млн (около $1,98 млн) произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mirror.
По данным издания, он был потрясен этой новостью.
Уточняется, что на место происшествия оперативно три пожарные машины. Огонь удалось вовремя потушить.
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