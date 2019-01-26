Песня азербайджанца стала хитом в России - АУДИО
Финалист музыкального проекта "Новая Фабрика звезд" на канале МУЗ-ТВ Эльман Зейналов представил свою новую композицию "Замело", которая в первый же день выхода стала хитом.
Песня представлена на странице певца в социальной сети Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.
Зейналов уверен, что она принесет ему такой же успех, как и все его предыдущие композиции, вошедшие в топ лучших песен.
Так и произошло - композиция "Замело" с первого дня покорила сердца российских слушателей.
Зейналов сейчас работает над новыми проектами, которые обещает представить поклонникам в самое ближайшее время.
Эльман Зейналов родился в Сумгайыте, а затем вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Проект "Новая Фабрика звезд" прославил его на всю Россию. Будучи его участником, он исполнил дуэты с Ани Лорак, Григорием Лепсом, Джиганом и другими звездами. Певец впервые также выступит в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2018" вместе с российскими коллегами.
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