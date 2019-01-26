Джонни Депп дважды номинирован на «Золотую малину»

В США объявлены номинанты на главную антипремию в области кино - "Золотую малину"-2019.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, особого внимания организаторов антипремии в этом году заслужил актер Джонни Депп. Его номинировали на "Золотую малину" дважды. Первый раз он упоминается в категории "Худший актер" за озвучивание мультфильма "Шерлок Гномс". Но особенно интересна вторая номинация актера - в категории "Худший дуэт", в ней Депп упоминается вместе с его "быстро умирающей карьерой".

В категории "Худший актер" вместе с Деппом оказались Брюс Уиллис в фильме "Жажда смерти", Джон Траволта в "Кодексе Готти", Дональд Трамп в "Смерти нации" и "Фаренгейте 9/11" и Уилл Феррел в ремейке "Холмс & Ватсон".

Кстати, бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд, которая, по слухам в Голливуде, приложила руку к тому, чтобы разрушить карьеру актера, в этом году также номинирована на антипремию в категории "Худшая актриса" за роль в триллере "Лондонские поля".

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