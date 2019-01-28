Названы лучшие актеры 2018 года
Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", и Рами Малек, сыгравший Фреди Меркьюри в "Богемской рапсодии", получили премии Гильдии киноактеров США за лучшую роль. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в Twitter ассоциации.
Получатели приза Гильдии киноактеров нередко становятся обладателями "Оскаров" за актерское мастерство, поскольку многие ее члены входят в число киноакадемиков, которым предстоит в феврале назвать лауреатов.
На премию за лучшую мужскую роли второго плана были также номинированы Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась") и Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?").
В номинации "Лучший актерский состав в художественном фильме" премию завоевал фильм "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера.
За победу в этой номинации также боролись такие киноленты, как "Звезда родилась", "Черный клановец", "Богемская рапсодия" и "Безумно богатые азиаты".
Очередная, 25-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.
SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях за роли в кинофильмах и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.
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