Айгюн Кязимова презентовала песню в свой день рождения - ВИДЕО

28 января 2019 10:33

26 января народной артистке Азербайджана Айгюн Кязимовой исполнилось 48 лет, более 30 из которых звезда посвятила творческой деятельности.

В свой день рождения дива презентовала новую песню - "Paramparça".

Как сообщает Day.Az, автором музыки является Парвиз Махмудов, автор слов - Гюнер Алиев.

Нажмите на видео для просмотра:
Aygün Kazımova - Paramparça

Н. Гасымова

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