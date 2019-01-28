Айгюн Кязимова презентовала песню в свой день рождения - ВИДЕО
28 января 2019 10:33 286
26 января народной артистке Азербайджана Айгюн Кязимовой исполнилось 48 лет, более 30 из которых звезда посвятила творческой деятельности.
В свой день рождения дива презентовала новую песню - "Paramparça".
Как сообщает Day.Az, автором музыки является Парвиз Махмудов, автор слов - Гюнер Алиев.
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