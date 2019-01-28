Айгюн Кязимова презентовала песню в свой день рождения - ВИДЕО

26 января народной артистке Азербайджана Айгюн Кязимовой исполнилось 48 лет, более 30 из которых звезда посвятила творческой деятельности.

В свой день рождения дива презентовала новую песню - "Paramparça".

Как сообщает Day.Az, автором музыки является Парвиз Махмудов, автор слов - Гюнер Алиев.

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Н. Гасымова