Популярные исполнители HammAli & Navai приехали в Баку - ФОТО
28 января 2019 16:59 260
На прошлой неделе столицу Азербайджана посетил популярный в России и странах СНГ азербайджанский рэперский дуэт HammAli (Александр Алиев) и Navai (Наваи Бакиров).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Instagram исполнителей, где рэперы поделились фотографиями, в Баку они прогулялись по городу, а также встретились с известным азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым.
Напомним, что дуэт стал популярен после выхода в свет в 2018 году песни "Пустите меня на танцпол".
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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