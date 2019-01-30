Голливудские миллионеры, которые живут скромно
Некоторые голливудские знаменитости с баснословными гонорарами ведут себя как истинные звезды: требуют особое меню, заказывают шикарные номера в отелях, предпочитают исключительно премиальные автомобили и дизайнерскую одежду.
Но есть среди них и неприхотливые люди, которые, обладая миллионными состояниями, живут очень скромно. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет голливудских миллионеров, которые живут скромно.
Билл Мюррей
Состояние звезды фильма "День сурка" - 120 миллионов долларов. Проживает в небольшом двухкомнатном домике площадью чуть более 100 кв. м. без камина, системы отопления и бассейна.
Пьер Ришар
Один из самых известных французских актеров. Много лет жил на барже, пришвартованной к набережной Сены в Париже. Ездит на подержанной машине и изношенном мотоцикле.
Леонардо Ди Каприо
Относится к числу самых высокооплачиваемых актеров. Состояние Ди Каприо - более 200 миллионов долларов, он известен как активист-защитник природы, он спонсирует фонды по защите окружающей среды. Автопарк звезд состоит всего из одного гибридного авто.
Дженнифер Лоуренс
Обладательница "Оскара" после свалившейся на нее славы так и не сменила место жительства - она по-прежнему живет в небольшой двухкомнатной квартире, купленной сразу после переезда в Лос-Анджелес. Регулярно ходит в бюджетные магазины и не брезгует скидочными купонами.
Киану Ривз
Имеет славу главного скромняги Голливуда. Несмотря на внушительный счет, живет более чем скромно: не имеет телохранителей, пользуется метро, а однажды отпраздновал день рождения в уличном кафе и угощал тортом поклонников.
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