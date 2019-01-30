Оззи Осборн отложил концерты в Европе из-за болезни

Легендарный американский музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития пневмонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на официальной странице Осборна в Facebook сообщается, что во вторник в связи с заболеванием гриппом Осборн был вынужден отложить первые четыре концерта в Европе. Позже появилось заявление о том, что Осборну диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей, которая, по мнению врача, может развиться в пневмонию с учетом выступлений на концертах и интенсивного графика поездок по Европе в зимнее время. По этой причине было принято решение отложить все выступления в Европе, запланированные на период с 30 января по 3 марта.

"Я хотел бы извиниться перед всеми моими фанатами, которые были так лояльны на протяжении всех этих лет, моей группой, моей командой и Judas Priest (рок-группа, выступающая совместно с музыкантом в рамках тура) за то, что подвел вас", - заявил сам Осборн.

Осборн также пообещал, что тур по Европе состоится. "Это было перенесено прямо сейчас для того, чтобы начаться в сентябре", - добавил он. О точных датах, на которые будут перенесены отложенные концерты, пока не сообщается.

Осборн должен был выступить в Ирландии, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии и Испании.

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