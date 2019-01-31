Популярный певец Элариз переехал в США - ФОТО
31 января 2019 11:05 103
Новость о том, что популярный исполнитель Элариз Мамедоглу переехал в Америку, распространилась в отечественных СМИ уже давно.
Как сообщает Day.Az, получивший Грин-карту певец уже некоторое время проживает в США. А на днях он поделился в соцсетях фотографиями с улиц Нью-Йорка.
Отметим, что жена Элариза, Гульнара ханум, выиграла Грин-карту в 2017 году.
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