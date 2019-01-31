Популярный певец Элариз переехал в США - ФОТО

31 января 2019 11:05

Новость о том, что популярный исполнитель Элариз Мамедоглу переехал в Америку, распространилась в отечественных СМИ уже давно.

Как сообщает Day.Az, получивший Грин-карту певец уже некоторое время проживает в США. А на днях он поделился в соцсетях фотографиями с улиц Нью-Йорка.

Отметим, что жена Элариза, Гульнара ханум, выиграла Грин-карту в 2017 году.

Н. Гасымова

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az