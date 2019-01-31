Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»

Рэпер Дрейк оставил двум сотрудницам ресторана быстрого питания "Макдоналдс" по десять тысяч долларов каждой в качестве чаевых. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Sun.

Отмечается, что хип-хоп-исполнитель приобрел в закусочной бургер, после чего подарил сотрудницам деньги наличными.

В Twitter появилась фотография Дрейка в "Макдоналдсе". На ней видно, как артист в компании двух телохранителей общается с темнокожей сотрудницей ресторана быстрого питания.

Снимок опубликовал пользователь с ником AJ, ставший свидетелем произошедшего.

В сентябре 2018-го Дрейк вошел в десятку самых высокооплачиваемых рэперов года. Его заработок составил 47 миллионов долларов.

Это не первый раз, когда Дрейк раздает деньги случайным людям - в феврале 2018 года он выпустил клип на песню God's Plan, во время съемок которого раздал прохожим миллион долларов.

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