Кристиан Бейл боится за свое здоровье после диет

Роль политика Дика Чейни в байопике "Власть" (2018) была последней ролью, ради которой Кристиан Бейл согласился поправиться на 20 килограммов. В интервью газете The Times 44-летний оскароносный актер заявил, что хватит с него трансформаций, передает Day.Az со ссылкой на sunmag.me.

"Я не могу так продолжать. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо", - признался Кристиан. Так что теперь его поклонники смогут спать спокойно: в сентябре 2017-го, когда Бейл рассказал, сколько пончиков и пирожков ему пришлось съесть ради набора веса, пользователи Сети всерьез испугались за здоровье своего растолстевшего кумира.

Но самое обидное, что когда Кристиан в процессе подготовки к съемкам позвонил Гэри Олдману и спросил, сколько килограммов тот набрал ради роли Уинстона Черчилля в "Темных временах", Олдман как ни в чем не бывало ответил: "Нисколько. Это был накладной живот, сынок".

"В тот момент я почувствовал себя полным идиотом, - добавил Бейл. - Но поскольку я уже набрал 9 килограммов к тому времени, то подумал, что было бы глупо бросать все на полпути".

Переменам во внешности Кристиана обрадовался только его четырехлетний сын Джозеф: он пришел в восторг от мягкого отцовского живота, а вот о жене актера, Сиби Блэйзик, вряд ли можно сказать то же самое. К тому же супруга Бейла, как бывшая модель, прекрасно знает: резкие скачки веса еще никому не приносили пользы. Остается только порадоваться, что Кристиан больше не будет ставить актерскую карьеру превыше собственного здоровья!

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