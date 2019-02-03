Умер известный российский рэпер
3 февраля 2019 09:03 276
Умер российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в своем Facebook сообщил отец музыканта Александр Толмацкий.
Эту информацию он подтвердил газете "Звезда".
Накануне рэпер опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что направляется из Перми в Ижевск.
Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.
Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.
У Толмацкого остался 14-летний сын.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
2 февраля 13:15 455
Кристиан Бейл боится за свое здоровье после диет
1 февраля 15:36 2 014
Мадонна рассказала о нищем детстве и показала самодельное выпускное платье - ФОТО
1 февраля 10:40 2 456
Известный российский певец снял клип в Баку - ВИДЕО
31 января 17:03 1 595
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»
31 января 14:19 26
Бакинец будет вести шоу на российском телеканале "Пятница!" - ФОТО
09:25
ДТП в США, погибли дети
05:16
Как ваш дом вас убивает
-
2 Фев. 10:34 7 489
-
2 Фев. 17:19 6 487
-
2 Фев. 18:45 6 248
-
2 Фев. 13:08 4 237
-
2 Фев. 14:04 3 523