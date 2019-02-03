Умер известный российский рэпер

Умер российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в своем Facebook сообщил отец музыканта Александр Толмацкий.

Эту информацию он подтвердил газете "Звезда".

Накануне рэпер опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что направляется из Перми в Ижевск.

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

У Толмацкого остался 14-летний сын.